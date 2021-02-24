В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о туристическом сезоне-2021

25 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Российского союза туриндустрии и Российского государственного университета туризма и сервиса.

О масштабных изменениях в отрасли, о новых потребительских настроениях, о том, как сделать отдых незабываемым и на какие новые направления обратить внимание, расскажут:

Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии;

Александр Федулин, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса;

Ольга Вапнярская, ведущий научный сотрудник Российского государственного университета туризма и сервиса.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.