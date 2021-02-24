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Власти Москвы заявили о росте средней зарплаты в городе до 95 тыс. рублей

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В Москве средняя зарплата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 95 тыс. рублей. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

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«По данным «Мосстата», средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1% к аналогичному периоду 2019 года и составила 95 719 рублей. Наибольший рост заработной платы к уровню 2019 года зафиксирован в сферах здравоохранения и оказания социальных услуг: повышение на 14,9%», — говорится в сообщении.

Помимо этого сообщается, что по итогам 2020 года поступления по НДФЛ в столичный бюджет увеличились на 11,2% по сравнению с 2019 годом и составили 1 трлн 155,2 млрд рублей.

При этом на динамику отчислений повлияли, как отмечается, введенные в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.

В мэрии добавили, что основными факторами роста поступлений стали увеличение фондов оплаты труда предприятий и организаций, сохранение безработицы на относительно низком уровне, а также результаты декларационной кампании.

По состоянию на конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3%, уточнили в мэрии.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что в 2021 году власти ожидают продолжения восстановительного роста экономики, увеличения объема инвестиций и количества рабочих мест.

«Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предполагает в среднесрочной перспективе повышение уровня номинальной заработной платы на 5,9–7% в годовом выражении. Соответственно, в бюджете города на 2021–2023 годы прогнозируется устойчивый рост поступлений по НДФЛ», — подчеркнула она.

Ранее, в феврале, стало известно, какие города россияне считают лучшими по зарплате. Так, наибольшую зарплату по специальности, по мнению 86% жителей страны, можно получать в Москве. За столицей следует Санкт-Петербург: его отметили 29% опрошенных. Также россияне называли Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Казань.

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