В США родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами

В американском штате Оклахома родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил CNN.

Родившийся щенок — смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки. По словам владелицы больницы, доктора Тины Нил, щенок появился на свет вместе с восемью братьями и сестрами во время сильной метели. Его привезли на осмотр, когда стихия утихла. Он получил кличку Шкипер.

«У щенка одна голова и грудная полость, но две тазовые области, два нижних мочевых тракта, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть ног. У Шкипера также есть признаки расщепления позвоночника», — приводит слова ветеринара телеканал «360».

Несмотря на указанные отклонения, органы животного находятся в отличном состоянии, отметила специалист. Все его лапы двигаются и реагируют на раздражители. По мнению врачей, щенку потребуется дополнительная физиотерапия, а также помощь с подвижностью, когда он подрастет.