Станцевавшего на Мамаевом кургане тиктокера задержала полиция

Волгоградские полицейские установили и задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане. Об этом 24 февраля сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

«Станцевавший на Мамаевом кургане студент установлен и задержан полицией», — заявила она.

Смольянинова отметила, что полицейские проводят проверку по факту обнаружения в одной из соцсетей видеозаписи, на которой молодой человек танцует у подножия Мамаева кургана. По ее итогам будет принято решение.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД добавила, что видеоролик снял 20-летний житель Городищенского района — студент Волгоградского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Он объяснил свои действия тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал.

Ранее интернет-издание v1.ru сообщало, что местный блогер разместил в своем профиле в TikTok видеозапись, на которой он раздетый по пояс танцует у подножия скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде.

14 февраля стало известно, что в Саратовской области прокуратура проводит проверку по факту осквернения Вечного огня детьми. Инцидент произошел в городе Вольске. В одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» опубликовали сообщение, что возле Вечного огня дети плевали в огонь, на замечания очевидца реагировали матом. Вместе с сообщением была размещена фотография, на которой запечатлены две девочки и два мальчика, стоящие рядом с решеткой Вечного огня.