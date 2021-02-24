Компания Citroen объявила российские цены на новый Berlingo

Французская компания Citroen начала выпуск на заводе в Калуге фургона Berlingo нового поколения. Стоимость автомобиля в России составит от 1 229 000 рублей до 1 379 000 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем 24 февраля в редакцию «Известий».

Отмечается, что российская версия модели представлена в двух вариантах длины кузова: стандартном (4380 мм) и удлиненном (4628 мм). Небольшая погрузочная высота (613 мм) и задние распашные двери, открывающиеся до 180 градусов, обеспечивают максимально удобную погрузку.

Версия с удлиненным кузовом оборудована правой боковой сдвижной дверью. Конструкция грузового отсека уже в версии со стандартным кузовом позволяет вместить два европаллета размером 800 × 1200мм.

Гамма двигателей включает в себя бензиновый мотор мощностью 115 л.с., а также 90-сильный дизельный агрегат. Оба двигателя агрегатируются с механической пятиступенчатой коробкой передач.

В список базового оборудования Citroen Berlingo входят передние дневные ходовые огни, центральный замок и ключ с дистанционным управлением, подушка безопасности водителя, электронная система распределения тормозных усилий, система удержания автомобиля при начале движения на склоне, защита картера двигателя.

16 сентября сообщалось, что Citroen начинает продажи в России кроссоверов C5 Aircross и С3 Aircross в специальном исполнении C-Serie.

В комплектацию C5 Aircross C-Serie входят светодиодные фары, декоративные вставки темно-красного цвета в боковых накладках Airbumps, переднем бампере и нижней части рейлингов, сиденья с комбинированной обивкой из кожи и ткани, а также специальные ворсовые ковры с темно-красной прострочкой.