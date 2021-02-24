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Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии за коррупцию

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Нижегородский районный суд приговорил экс-главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии за взяточничество, передает 24 февраля корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей», — прозвучал вердикт судьи.

Как сообщили агентству в пресс-службе Следственного комитета, на этапе следствия бывший глава республики вину не признал. В ходе расследования показания дали более 200 свидетелей, был проведен комплекс сложных и объемных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 200 томов.

«Следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество Маркелова, включая дорогостоящие квартиры и офисные помещения в Москве и Республике Марий Эл, а также ценности, картины, предметы антиквариата на сумму более 2 млрд рублей», — указали в СК.

Суды изъяли имущество в доход государства.

15 февраля суд признал Маркелова виновным во взяточничестве. Помимо того, он также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом российского лидера Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

По версии следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку в размере более 235 млн рублей.

В свою очередь экс-министр сельского хозяйства республики Ираила Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.

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