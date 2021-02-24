Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий. Документ опубликован в среду, 24 февраля, на официальном портале правовой информации.

Закон усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, ФСБ, государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск Национальной гвардии, военнослужащих.

Так, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей правоохранителей, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, теперь повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок 100–200 часов.

Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц – от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Также КоАП дополняется нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом грозят для граждан штрафом в размере 10–20 тыс. рублей либо обязательными работами до 40 часов. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

За перечисление денежных средств на проведение акции или митинга лицом, которое не имеет на это права, для граждан предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Госдума приняла проект закона 10 февраля, Совет Федерации одобрил документ 17 февраля.