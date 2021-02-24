В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в начале 2022 года

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о том, что пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 года. Об этом он сообщил в среду, 23 февраля, в интервью датскому телеканалу DR.

«Худший сценарий позади. На данный момент мы знаем больше о COVID-19, чем в начале пандемии», — сказал Клюге.

Он отметил, что вирус может продолжить распространяться, но ограничения уже не потребуются, так как организм человека будет способен к адаптации.

Ранее в этот день стало известно, что ВОЗ в период с 15 по 21 февраля зафиксировала снижение числа случаев заражения COVID-19 в мире на 11%, число летальных исходов снизилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей. За минувшую неделю в мире было зарегистрировано 2 457 026 заразившихся и 66 359 смертей. По состоянию на 21 февраля в мире насчитывалось 110 763 898 случаев инфицирования и 2 455 331 летальный исход.

В тот же день организация сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании и отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202021/01 на минувшей неделе был выявлен еще в семи странах, теперь он зафиксирован в 101 стране.

В ВОЗ также заявили, что разновидность 501Y.V2 может подвергать опасности иммунитет, что указывает на потенциальный повышенный риск нового заражения.

22 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции достигается ее повсеместностью. Он призвал страны не откладывать вакцинацию во избежание появления новых штаммов вируса.