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СК возбудил дело по факту избиения воспитанницы интерната на Сахалине

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На Сахалине следователи возбудили уголовное дело по факту избиения воспитанницы интерната. Об этом в среду, 24 февраля, говорится на сайте регионального СУ СК России.

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Уголовное дело возбуждено по статье о халатности по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы-интерната «Радуга» своих должностных обязанностей, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы учреждения.

По версии следствия, 21 февраля конфликт вспыхнул между двумя 15-летними воспитанницами интерната Смирныховском районе. В ходе ссоры одна девочка несколько раз ударила пострадавшую по лицу при попустительстве воспитателя, пишет RT.

Пострадавшую доставили в больницу, отмечает телеканал «360».

Следователи выяснили, что до избиения между девушками произошла ссора, в результате которой одна из них сбежала. Правоохранителям об этом не сообщили, пишет сайт kp.ru. Силами интерната ее нашли и вернули в учреждения, ничего не предприняв для ее безопасности. В результате произошла еще одна драка.

23 февраля проверку по данному факту начала прокуратура области. Материалы прокурорской проверки были направлены в Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области.

Ранее в прокуратуре выявили нарушения в интернате, где произошло происшествие. Так, охранник не принял меры для прекращения драки, хотя ЧП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Помимо этого охранная деятельность осуществляется лицом, не имеющим на то разрешения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

4 февраля сообщалось, что группа подростков напала на сверстницу и избила ее ногами в Нижнем Тагиле. Полиция и СК проводят проверку по факту произошедшего.

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