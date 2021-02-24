На Алтае водителя автобуса наградят за помощь в эвакуации людей из горящего ТЦ

Водителя маршрутного автобуса, который помог в эвакуации людей из горящего торгового центра «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске, наградят. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Во время пожара водитель автобуса подогнал транспорт к окнам горящего ТЦ. Благодаря этому находившиеся в здании люди вышли из окон на крышу автобуса и смогли спастись

«Пока мы не можем уточнить, сколько людей таким образом выбрались, но обязательно отметим действия водителя наградой», — сообщили в пресс-службе.

Пожар в торговом центре произошел утром в среду на площади 1 тыс. кв м. Как сообщали в МЧС, возгорание было ликвидировано.

Также сообщалось, что большая часть людей эвакуировалась из здания самостоятельно, еще 13 человек эвакуированы спасателями. В результате ЧП никто не пострадал.

Причину пожара установят позднее.