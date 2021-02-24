Mercedes-Benz представила новое поколение С-класса

Немецкая компания Mercedes-Benz 23 февраля представила седан и универсал С-класса нового поколения (W206).

Длина модели составляет 4751 мм, а размер колесной базы — 2840 мм. Mercedes-Benz С-класса оснастили новой четырехрычажной передней подвеской и многорычажной задней подвеской.

Автомобиль получил светодиодные фары с новой технологией Digital Light. Каждая фара содержит по 1,3 млн отражающих элементов и голографические линзы. Благодаря этому система способна не только освещать дорогу, но и при необходимости световым пучком проецировать на нее предупреждающие символы.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система MBUX с цифровой приборной панелью диагональю 10,25 или 12,3 дюйма и функцией голосового управления. Опционально доступен информационно-развлекательный комплекс с проекционным дисплеем. На лобовое стекло выводятся информация с бортового компьютера, а также подсказки навигации.

В моторную линейку седана и универсала С-класса вошли четырехцилиндровые бензиновые турбомоторы рабочим объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровые дизели. Все они работают по схеме «умеренный гибрид» — со стартер-генератором, который обеспечивает дополнительные 20 л.с.

1 декабря сообщалось, что Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам нового электрического седана EQE.

Серийный седан будет построен на базе платформы MEA, разработанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1200 км.