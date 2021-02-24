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Госдолг России увеличился на 5,4 трлн рублей за 2020 год

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Государственный долг России за 2020 год вырос на 39,9%, составив 18,99 трлн рублей. Об этом в среду, 24 февраля, говорится в материалах, опубликованных на сайте Счетной палаты РФ.

По данным ведомства, за 2020 год госдолг России увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей. Он достиг отметки 17,8% от ВВП страны (18 трлн 985,6 млрд рублей). Кроме того, госдолг за 2019 год также вырос на 7,8% (976 млрд рублей), объем составил 12,3% ВВП (13 трлн 567,4 млрд рублей).

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Отмечается, что рост внутреннего долга достиг отметки 14,791 трлн рублей, составив 45,4% (4,6 трлн рублей). Однако внешний долг в иностранной валюте увеличился на 3,5%, ($1,9 млрд) — до $56,8 млрд.

Ранее, 3 февраля, директор департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова отметила, что наращивание госдолга России во время пандемии в 2020 году не принесет проблем для экономики. Она пояснила, что на поддержку российской экономики власти выделили из бюджета около 9% ВВП. Таким образом, государство вошло в пятерку стран-лидеров по объему принятых стимулирующих мер. Вместе с тем Минфину ради этого пришлось занять рекордный объем денег, что привело к росту госдолга до 20% ВВП.

В ЦБ также отмечали, что сейчас уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.

В декабре 2020 года зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» напомнил, что прямая покупка госдолга и прямое кредитование правительства запрещены законом о Центральном банке для обеспечения независимости денежно-кредитной политики.

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