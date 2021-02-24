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Почтальон в Новосибирске получила условный срок за хищение пенсий ветеранов

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Первомайский районный суд Новосибирска приговорил к условному сроку женщину-почтальона по обвинению в хищении выплат ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 24 февраля.

Согласно решению суда, женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По данным суда, в период с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, используя свое служебное положение, воспользовалась поручением на доставку пенсий и социальных выплат, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты на общую сумму почти 155 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной по пяти эпизодам преступлений. Также суд удовлетворил исковые требования «Почты России» и взыскал в пользу УФПС Новосибирской области АО «Почта России» почти 155 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, пишет НСН.

В мае прошлого года сообщалось, что единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получили в минувшем месяце 1,2 млн человек.

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