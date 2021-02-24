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Синоптики пообещали новый снегопад в Москве
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Синоптики пообещали новый снегопад в Москве

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В Москве в среду после полудня пойдет снег, прирост снежного покрова к утру четверга может составить 6–8 см. Об этом заявили «Интерфаксу» в метеобюро столицы 24 февраля.

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«Снегопад начнется в Москве сегодня после полудня, к вечеру выпадет до 2 см снега при температуре минус 12–14 градусов», — сказал представитель метеобюро.

Он добавил, что в ночь на четверг ожидаются гололед и усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.

Гидрометцентр России прогнозирует в ночь на 25 февраля в Москве снег и сильную гололедицу. Днем в четверг ожидается мокрый снег с дождем, налипание снега на проводах и деревьях, усиление ветра и потепление до плюс 2–4 градусов.

Мощный снегопад обрушился на Москву 12 февраля. За несколько суток в городе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами выросла на 35 см. Снегопад занял третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека.

Чтобы убрать снег, коммунальщикам потребовалась неделя, за которую вывезли более 28 млн куб. м снега.

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