В Крыму заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19

Снижение уровня заболеваемости COVID-19 наблюдается в Крыму. Об этом 24 февраля сообщил глава региона Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по эпидобстановке в Крыму.

«Новости хорошие, общая заболеваемость (коронавирусом) идет на спад», — сказал Аксенов.

Главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская сообщила, что снижение числа заражений COVID-19 в регионе происходит уже четвертую неделю подряд. За неделю уровень заболеваемости уменьшился на 22%. Она добавила, что заболеваемость внебольничными пневмониями остается превышенной в полтора-два раза в четырех крымских районах, среди которых Алушта, Керчь и Судак.

За 23 февраля в Крыму зафиксировано 72 случая COVID-19. Всего с начала эпидемии в республике коронавирус подтвердился у 35 467 человек, выздоровели 31 076 человек, скончались 904.

Накануне сообщалось, что ВОЗ в период с 15 по 21 февраля зарегистрировала снижение числа случаев заражения COVID-19 в мире на 11%, количество смертей от коронавируса упало на 20% по сравнению с предыдущей неделей.