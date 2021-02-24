Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении

Следственные органы задержали директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом сообщается в среду, 24 февраля, на сайте Следственного комитета (СК) России.

«На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности, что в результате привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей», — говорится в сообщении СК.

Там уточнили, что в 2018 году столичные специалисты сделали заключение о том, что часть конструкций здания цеха находится в ограниченно работоспособном состоянии и дали рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019 и декабря 2020 года. Данные рекомендации не были выполнены.

В ведомстве добавили, что также суд избрал в отношении главного инженера и начальника отдела по техническому надзору обогатительной фабрики меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд по избранию меры пресечения начальнику цеха дробления руды фабрики и сотруднику строительно-ремонтного треста «Норильскникельремонт» отложен по ходатайству стороны защиты подозреваемых из-за необходимости предоставления ими дополнительных документов.

В рамках расследования уже допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места ЧП, а также восемь выемок и обысков, в ходе которых изъяты технические и другие документы.

Четверо сотрудников руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика были задержаны 21 февраля.

За день до этого глава компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что обрушение на фабрике, по предварительным данным, произошло из-за нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля около 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, на площади 1 тыс. кв. м. Под завалами оказались восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы. Тела еще двоих рабочих обнаружили под завалами позднее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).