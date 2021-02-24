Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Крыму заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19
Общество
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении
Общество
В Госдуме предложили ввести пособия на спорт для детей из малообеспеченных семей
Общество
Поставка газа в районы Оренбуржья после аварии на газопроводе восстановлена
Общество
В СФ предложили провести ревизию профессий для независимости от мигрантов
Мир
ВОЗ сообщила о выявлении новых штаммов коронавируса еще в ряде стран
Мир
Швейцарское издание признало российскую вакцину «Спутник V» хитом
Мир
Гольфиста Тайгера Вудса прооперировали после ДТП в США
Общество
Синоптики пообещали новый снегопад в Москве

Умер один из пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Бийске сотрудников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Умер один из двух сотрудников ТЭЦ в Бийске на Алтае, пострадавших при вспышке угольной пыли 18 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК) в среду, 24 февраля.

Кодекс отчасти: бюджетное законодательство поправят под компенсацию от «Норникеля»
По планам Минфина, платеж компании за ущерб экологии поступит в федеральную казну

«С сожалением сообщаем, что один из двух сотрудников, пострадавший вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончался», — отметили в СГК.

В компании принесли соболезнования родным и близким умершего. Его семье пообещали оказать необходимую помощь.

Второй пострадавший лечится в Центральной городской больнице Бийска. Он находится под наблюдением врачей краевого ожогового центра.

Угольная пыль загорелась на Бийской ТЭЦ 18 февраля. В результате два сотрудника станции получили термические ожоги.

В СГК отмечали, что причиной возгорания стал сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Для выяснения всех обстоятельств ЧП создали специальную комиссию.

По факту травмирования сотрудников ТЭЦ региональное следственное управления СКР проводит доследственную проверку по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

29 мая на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске разгерметизировался резервуар с топливом. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарную. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз.

Региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от происшествия. В феврале этого года Арбитражный суд Красноярского края решил взыскать с НТЭК 146,2 млрд рублей за причиненный окружающей среде вред. 19 февраля «Норникель» пообещал выплатить эту сумму.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021