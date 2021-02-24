Умер один из пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Бийске сотрудников

Умер один из двух сотрудников ТЭЦ в Бийске на Алтае, пострадавших при вспышке угольной пыли 18 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК) в среду, 24 февраля.

«С сожалением сообщаем, что один из двух сотрудников, пострадавший вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончался», — отметили в СГК.

В компании принесли соболезнования родным и близким умершего. Его семье пообещали оказать необходимую помощь.

Второй пострадавший лечится в Центральной городской больнице Бийска. Он находится под наблюдением врачей краевого ожогового центра.

Угольная пыль загорелась на Бийской ТЭЦ 18 февраля. В результате два сотрудника станции получили термические ожоги.

В СГК отмечали, что причиной возгорания стал сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Для выяснения всех обстоятельств ЧП создали специальную комиссию.

По факту травмирования сотрудников ТЭЦ региональное следственное управления СКР проводит доследственную проверку по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

29 мая на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске разгерметизировался резервуар с топливом. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарную. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены в десятки тысяч раз.

Региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от происшествия. В феврале этого года Арбитражный суд Красноярского края решил взыскать с НТЭК 146,2 млрд рублей за причиненный окружающей среде вред. 19 февраля «Норникель» пообещал выплатить эту сумму.