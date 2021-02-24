Гольфиста Тайгера Вудса прооперировали после ДТП в США

Американского гольфиста Тайгера Вудса прооперировали после ДТП, в которое он попал 23 февраля под Лос-Анджелесом. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на его странице в Twitter.

В сообщении отмечается, что спортсмен получил серьезные травмы правой ноги, в том числе и открытые переломы. Он перенес длительную операцию на нижней части правой ноги и лодыжке: в частности, в районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

В настоящее время Вудс находится в сознании, говорит с окружающими и проходит восстановление в своей больничной палате. Его жизни в настоящее время ничто не угрожает, пишет RT.

ДТП произошло днем 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес в штате Калифорния. Его машина перевернулась и разбилась, отмечает Федеральное агентство новостей. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать спортсмена из поврежденного автомобиля. В момент госпитализации он был в сознании.

Сотрудники полиции штата Калифорния позднее заявили, что не обнаружили свидетельств того, что американский гольфист Тайгер Вудс находился в нетрезвом состоянии в момент ДТП.

Спортсмен в январе перенес операцию по удалению межпозвонкового диска, защемляющего нерв. Тайгер Вудс является 15-кратным победителем мейджоров, также он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.