В Крыму назвали чушью слова постпреда Украины об уничтожении самобытности в регионе

Глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык назвал несусветной чушью заявление представителей Украины об уничтожении самобытности в Крыму. Об этом он заявил в среду, 24 февраля.

Накануне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт». По его словам, российские власти стремятся уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты.

«Предположу, что либо этот товарищ не обладает определенными знаниями и не владеет информацией, либо нагло врет. Я лично склоняюсь ко второму варианту. Если внимательно послушать, о чем говорят представители Украины на различных международных площадках, то становится понятным, что ложь, провокация и голословные заявления — это обычное дело для украинской власти и является частью государственной линии», — цитирует Билыка «РИА Новости».

Он подчеркнул, что представители украинских властей совершенно не владеют информацией по вопросу, о котором ведут речь, что ставит под сомнение их компетенцию. По мнению Билыка, слова Кислицы просто отражают позицию кураторов из США, а не интересы Украины.

В этой связи собеседник агентства посоветовал украинской власти посмотреться в первую очередь в зеркало.

«Там они найдут тех самых агрессоров, которые как раз и угнетают население Украины», — добавил он.

23 февраля в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое было посвящено ситуации на «временно оккупированных территориях Украины», Кислица призвал лишить Российскую Федерацию права вето в Совете Безопасности.

В январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. Одновременно инстанция подтвердила свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям украинской стороны по событиям 2014–2015 годов в Крыму.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, в которых обвинила Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.