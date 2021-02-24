Россияне стали чаще обращаться к психологам во время пандемии

За период пандемии увеличилось число россиян, которые обращаются к психологам из-за тревоги и депрессии. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщила газета «Коммерсант».

Согласно данным издания, в 2020 году жители России стали чаще обращаться к медикам в связи с тревожными симптомами. Например, в Санкт-Петербурге число обращений к психиатрам на фоне пандемии выросло на треть. В Москве на треть увеличилось количество звонков на телефон неотложной психологической помощи «051». Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах страны. В некоторых из них число таких пациентов увеличилось на 10–30%, отмечает НСН. Основные жалобы пациентов связаны с переживаниями, стрессом, зависимостями, конфликтами в семье и отношениях, проблемами одиночества, кризисами личности и возраста.

Большая часть обратившихся за психологической или психиатрической помощью составляют женщины (74,9%). Чаще всего к психологу обращаются в возрасте 29–35 лет (26,1% обратившихся мужчин, 20,6% женщин) и 36–50 лет (27,9% мужчин, 29,6% женщин), отмечает сайт kp.ru.

Как рассказал психолог Вениамин Колпачников, за время самоизоляции многие люди столкнулись с проблемами, на которые раньше не обращали внимания. В сложившихся условиях они стали чаще обращаться за помощью из-за сбоя привычного режима работы, отмечает телеканал «360».

Старший научный сотрудник Института психологии РАН Мария Падун рассказала, что с такими проблемами столкнулись только изначально расположенные к тревоге люди или те, кто особенно нуждается в живом общении с окружающими.

10 февраля психолог Сергей Ключников рассказал, что после ослабления ограничений, которые вводились из-за коронавируса, общество столкнулось с социофобией. По его словам, повышенное внимание, которое уделялось COVID-19 на протяжении многих месяцев, привело к тому, что люди стали очень настороженно относиться ко всему, что, по их мнению, может представлять потенциальную опасность.