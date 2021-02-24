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В Госдуме назвали нонсенсом заявление властей США о «милитаризации Крыма»

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Заявления США о милитаризации Крыма являются нонсенсом и грубым вмешательством в дела России, заявил в среду, 24 февраля, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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Таким образом он прокомментировал слова и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса о том, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит свой курс в отношении Украины.

«Подобные высказывания — нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым — это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории», — цитирует Шеремета «РИА Новости».

Он указал американцам на то, что им следовало дать ООН объяснения по поводу участившихся пролетов их разведывательных самолетов у границ России и заходов военных кораблей в Черное море.

«Россия укрепляет свои границы, и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы ни хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», — добавил депутат.

По мнению глaвы рабoчей группы по мeждународно-прaвовым вопрoсам при пoстоянном прeдставительстве Крыма при прeзиденте РФ Алeксандра Молохова, должностные лица США, говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби, «уныло долдонящие одну и ту же мантру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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