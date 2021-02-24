В России за сутки выявили 11 749 новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа зафиксировали 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

«За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки наибольшее число новых случаев инфекции было зарегистрировано в Москве (1417), Санкт-Петербурге (909) и Московской области (695).

Всего в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.

Ранее, 19 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что риск заболеть COVID-19 в России все еще достаточно высокий. Она отмечала, что в зимний период иммунная система у человека слабее, чем осенью.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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