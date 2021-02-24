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В Австралии датировали самый древний образец местной наскальной живописи

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Австралийские ученые датировали самый древний наскальный рисунок: по результатам их исследования, он был создан свыше 17 тыс. лет назад. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Human Behavior 22 февраля.

Как отмечает НСН, древний художник нарисовал на скале животное, напоминающее кенгуру. Чтобы определить время создания наскального изображения, специалисты использовали метод радиоуглеродного датирования. С его помощью ученые смогли установить возраст остатков древних осиных гнезд, сохранившихся под рисунком и поверх него. Были датированы три осиных гнезда над картиной и три гнезда под ней. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что изображению от 17,5 тыс. до 17,1 тыс. лет. Предполагается, что изображение нарисовали примерно 17,3 тыс. лет назад.

Доктор наук Демиэн Финч, который использовал технику радиоуглеродного анализа, выразил мнение, что находка позволит узнать многое о мире, в котором жили первобытные художники.

Археологи считают, что изображение похоже на найденные недавно в Индонезии фрагменты пещерной живописи возрастом 40 тыс. лет, отмечает телеканал «360».

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