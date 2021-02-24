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Спасательный борт вылетел к месту аварийной посадки Ми-8 на Таймыре

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На Таймыр вылетел аварийно-спасательный борт за пассажирами и членами экипажа вертолета Ми-8, совершившего вынужденную посадку на полуострове. Об этом в среду, 24 февраля, «РИА Новости» рассказала официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

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«Борт сел в районе озера Дуроной. На борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. За ними вылетело аварийно-спасательное судно», — рассказала собеседница агентства.

Отмечается, что при экстренной посадке вертолета никто не пострадал.

Вертолет Ми-8 авиакомпании АО «Норильскавиа», следовавший по регулярному маршруту Дудинка — Усть-Авам (поселок на Таймыре) ранее 24 февраля экстренно сел на Таймыре из-за проблем с двигателем. В нем возникли посторонние шумы, в связи с чем пилоты через 28 км приняли решение экстренно снизиться и посадить вертолет.

Посадка прошла успешно, отмечает телеканал «Звезда». Всего на борту находились 19 человек, включая 16 пассажиров, из них трое детей, пишет НСН. Также на борту находилось 500 кг груза, отмечает телеканал «360».

Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Известно, что вертолет «выполнял полет по нефтепроводу», пишет RT.

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