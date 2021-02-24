Штат Иллинойс первым в США отменит выплату для освобождения под залог

Иллинойс стал первым из американских штатов, где было принято решение отменить практику выплаты денежных средств в качестве условия для освобождения под залог до судебного разбирательства. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 февраля в The New York Times.

Соответствующий закон подписал в понедельник губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер. Таким образом, там надеются сделать судебную систему штата более справедливой и не зависящей от материального положения обвиняемых.

Законодатели ранее подчеркивали, что практика с залогом является несправедливой по отношению к малоимущим и представителям расовых меньшинств.

По новым правилам, суды в Иллинойсе не смогут устанавливать какую-либо сумму залога для лиц, ожидающих начала разбирательства.

Судьи будут принимать решение, нужно ли обвиняемым оставаться под стражей до начала процесса, в зависимости от того, есть ли уверенность, что они вернутся для участия в нем. Помимо этого, во внимание будут брать, какую опасность для общества может представлять освобождение таких лиц.

В публикации отмечается, в последние годы в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния принимались меры для сокращения числа случаев, в которых требуется выплата залога, но полностью решено отказаться от этой практики пока только в Иллинойсе.

Как ожидается, практика выплаты средств для освобождения под залог будет полностью отменена в Иллинойсе к 2023 году, пишет НСН.

В конце января стало известно, что более ста правоохранителей, генпрокуроров и прокуроров, судей и сотрудников министерства юстиции США призвали президента Джо Байдена к скорейшей отмене смертной казни на федеральном уровне.