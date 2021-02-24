Эксперт рассказала об уловках специалистов из рекрутинговых агентств

Специалисты рекрутинговых агентств порой используют не самые честные средства при сотрудничестве с компаниями-заказчиками и с кандидатами. Об этом рассказала директор по работе с персоналом компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова.

В частности, по ее словам, рекрутеры могут указывать кандидатам нереалистичный уровень зарплаты. В этом случае человек лишь потеряет время, дожидаясь такого предложения. А работодатель, сравнив запросы по рынку, сделает выбор в пользу другого кандидата.

Кроме того, в агентстве не всегда называют соискателю причину отказа, не дают обратную связь — здесь срабатывает лояльность к компании-заказчику.

«Рекрутер агентства может умолчать о каких-то значимых для вас факторах, а в случае готовности работодателя сделать вам оффер (предложение о работе. – Ред.) и вовсе приукрасить вакансию и компанию, завысив ваши ожидания и усыпив бдительность», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Ковардакова отметила, что при работе с компаниями уловок еще больше. Например, рекрутер может приукрасить резюме кандидата и даже переделать его полностью. В итоге ожидания компании не совпадут с реальностью. Еще одна распространенная привычка агентства — присылать резюме одного кандидата, а не показывать несколько человек сразу, в расчете, что возьмут первого, и остальных показывать не придется.

Она добавила, что условия оплаты с агентством тоже надо проговорить заранее, иначе в гонорар могут включить, например, налоги. Стоит проговорить и действия в том случае, если найденный агентством кандидат не пройдет испытательный срок.

«Конечно, это не повод компаниям отказаться от сотрудничества с рекрутинговыми агентствами, а кандидатам — не обращаться к рекрутерам для поиска работы. Но стоит подойти к выбору с осторожностью и работать только с проверенными организациями», — резюмировала эксперт.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что индекс лояльности россиян к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) в 2020 году продемонстрировал отрицательную динамику, составив –32, почти 60% россиян выразили недовольство своей работой.