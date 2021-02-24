Швейцарское издание признало российскую вакцину «Спутник V» хитом

Вакцина от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V» стала экспортным хитом. Такое мнение выражено в авторской статье швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung, опубликованной 20 февраля.

Издание перечислило преимущества российского препарата перед вакцинами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. Так, о надежности вакцины РФ свидетельствует тот факт, что в ее основе лежит уже изученная аденовирусная платформа. Кроме того, в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, и ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.

Также в пользу «Спутника V» говорит и его цена, сравнительно низкая на уровне мирового рынка — $10 за дозу. Наконец, вакцина может храниться при температуре до 8 градусов.

Комментируя выявленные преимущества, автор публикации делает вывод о том, что российская вакцина стала «экспортным хитом».

Японский аналитик Кадзухико Фудзи также признал эффективность российского препарата «Спутник V». после сопоставления различных вакцин от коронавируса. Ученый напомнил, что эффективность российской вакцины была подтверждена на уровне 92%.

Накануне российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гайане. 20 февраля препарат одобрила Гана.

Помимо этого, препарат получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане и Габоне.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.