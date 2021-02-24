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Происшествия
В Горно-Алтайске загорелся торговый центр

В Горно-Алтайске загорелся торговый центр

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Торговый центр «Ткацкий-1» загорелся в среду в Горно-Алтайске на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает 24 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники МЧС. На тушение возгорания направили две пожарные части Горно-Алтайска и дополнительно пожарную часть Маймы, пишет НСН.

Причины возгорания устанавливаются.

17 февраля в Самаре в торговом павильоне на рынке «Ракита» произошел пожар. По данным администрации рынка, в результате ЧП никто не пострадал. В момент возгорания внутри не было людей. К тушению пожара тогда было привлечено 46 человек и 15 единиц техники.

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