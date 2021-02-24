В ЕП предложили считать распространение дезинформации уголовным преступлением

Депутаты Европарламента от Чехии Марцел Колая, Маркета Грегорова и Микулаш Пекса совместно с немецким коллегой Патриком Брайером подняли вопрос о целесообразности введения уголовного наказания за распространение дезинформации. Соответствующий запрос, с которым ознакомился RT, был направлен в адрес Еврокомиссии.

Речь идет о распространении дезинформации, которая вызывает обеспокоенность общественности. Так, они сделaли отсылку к публикaции Der Spiegel от феврaля 2020 года, где еврокомиссaр Вера Юрова не исключилa «изменения зaконов в отношении дезинформaции, касaющейся вопросов безопaсности», акцентируя внимaние на «случaях распрострaнения новостей, которые могут рaзжечь пaнику».

Однако пока депутаты не пояснили, каким образом будет определено, какие сообщения относятся к данному виду дезинформации и могут попасть под уголовную ответственность.

В начале февраля сообщалось, что социальная сеть Facebook вводит новые правила, по которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным.