Режим ЧС ввели в трех районах Челябинской области из-за непогоды

В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за мороза и сильной метели. Об этом в среду, 24 февраля, говорится на сайте регионального главка МЧС.

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов введены режимы ЧС в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, в связи с погодными условиями — температурой воздуха –23...–24 градуса и метелью — на дорогах местного, межмуниципального и регионального значения сложилась напряженная обстановка. Население об этом было проинформировано.

Так, из-за снежных заносов на трассах образовались заторы, на телефоны экстренных служб начали поступать звонки от граждан, которые застряли в пробках.

По последним данным, на трассе Магнитогорск–Челябинск продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в заторе из-за непогоды. Ранее были эвакуированы еще 106 человек, в том числе девять детей, пишет сайт kp.ru.

На дорогах работает снегоуборочная техника. Для населения организовано пять передвижных пунктов обогрева. По данным ГУМЧС России по региону, в настоящее время работы на трассах области продолжаются. Ночью три группы Уральского учебно-спасательного центра выдвинулись в эти территории для оказания населению помощи, пишет REGNUM.

В настоящее время в отдельных районах Челябинской области наблюдается усиление ветра до 20–25 м/с, пишет НСН. Местами понижение температуры воздуха до –40 градусов, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее 24 февраля сообщалось, что туристы из Екатеринбурга застряли на трассе в Челябинской области под Магнитогорском. Более 13 часов пассажиры автобуса не могли двинуться дальше из-за сильного снега.