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«Оттава» по буллитам обыграла «Монреаль» в домашнем матче НХЛ

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Хоккейный клуб «Оттава» по буллитам обыграл «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время закончилось со счетом 4:4. У хозяев поля отличились Дрейк Батерсо, Брэйди Ткачук, забросивший две шайбы и Эрик Браннстром, у «Монреаля» — Ши Вебер, также оформивший дубль, Джонатан Друин и Тайлер Тоффоли.

Кроме того, за две секунды до конца основного времени матча гол забил защитник гостей Бен Чиаро, но после видеоповтора судья отменил шайбу.

Как пишет «Спорт-Экспресс», победный буллит реализовал Тим Штюцле. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился голевой передачей.

«Монреаль» занимает 4-е место в Северном дивизионе с 22 очками за 18 игр. «Оттава» замыкает таблицу, у команды 13 очков в 21 матче. Следующие матчи команд пройдут 26 февраля, «Монреаль» сыграет с «Виннипегой», а «Оттава» с «Калгари».

16 февраля сообщалось, что хоккейный клуб «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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