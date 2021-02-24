В Подмосковье появится сеть мотелей для дальнобойщиков

В Московской области в ближайшие два года планируют построить 10 гостиниц для дальнобойщиков. Об этом «РИА Новости» рассказал управляющий партнер компании Ivashkevcih Hospitality Станислав Ивашкевич.

Мотели, по его словам, должны появиться вдоль Новорязанского, Ленинградского и Горьковского шоссе. Каждый из них будет рассчитан на 40 номеров и обойдется инвестору в 100-110 млн рублей. Первый мотель планируют построить на Горьковском шоссе в районе Балашихи.

«В настоящее время идет согласование с инженерными службами Подмосковья, если все будет хорошо, то начнем строить через два-три месяца», — приводит слова Ивашкевича телеканал «360».

Собираться здания будут из модулей, на постройку одного отеля будет требоваться не больше двух месяцев. Ивашкевич отметил, что если по загрузке какой-то из мотелей будет проседать, то за 20% вложенных средств ее перевезут на новое место.

Ранее в феврале стало известно, что механизм предоставления ипотеки на возведение частных домов, в том числе по льготным программам, создадут к середине года. По мнению властей, это стимулирует развитие ИЖС по всей стране.