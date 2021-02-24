Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья филиппинского острова Минданао в среду, 24 февраля. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии республики.

Эпицентр подземных толчков находился в 318 км в юго-восточном направлении от провинции Сарангани, очаг залегал на глубине 72 км.

Как сообщили специалисты, повторных толчков в данном районе возникнуть не должно, угрозы ценами также нет. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

19 февраля землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-востоке Японии. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от префектуры Фукусима. Его очаг залегал на глубине 50 км.