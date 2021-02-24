Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 февраля

В Москве в среду, 24 февраля, ожидается облачная погода, снегопад, местами гололедица и до-11 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам специалистов, днем температура воздуха в столице составит от минус 9 до 11 градусов, в ночь на 25 февраля может похолодать до 12 градусов мороза. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с, пишет RT. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.

В Гидрометцентр объявил на 24 февраля в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра и гололедицы.

Ране 24 февраля сообщалось, что ночью во время короткой оттепели 25-27 февраля в Москве ожидаются замерзающие дожди. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», с четверга по субботу уже ожидается плюс 1-3 градуса, осадки будут идти в смешанной фазе. Уже в воскресенье москвичей ждет минусовая температура.

23 февраля главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова объяснила, с чем связанно сочетание сильных морозов и осадков текущей зимой. Метеоролог отметила, что России наступает новая климатическая эпоха.