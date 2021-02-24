Беременная Меган Маркл впервые появилась перед камерами

Меган Маркл и принц Гарри впервые выступили перед камерами после сообщения о скором прибавлении в семье и окончательного лишения королевских привилегий.

Видео, опубликованное в Сети 22 февраля, было снято в американском штате Калифорния в особняке пары в целях рекламы их собственного подкаста. По словам Маркл, они используют подкасты, чтобы «побудить к интересным обсуждениям», а Гарри отметил, что эти беседы «вдохновляют, бросают вызов и обучают».

Меган предстала перед зрителями в светлом платье с лимонной аппликацией стоимостью в $4 тыс. Кроме того, на ней заметили часы и украшения, в том числе золотое кольцо Ecksand стоимостью $2 тыс., браслет Cartier за $7 тыс. и золотые часы, принадлежавшие ранее матери принца Гарри, принцессе Диане стоимостью $25 тыс.

Общая стоимость наряда и украшений супруги принца составила примерно $40 тыс., отмечает телеканал «360». Сам Гарри напротив был одет очень сдержанно и скромно — в белую рубашку и черные брюки.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», первенец Меган Маркл и принца Гарри родился в мае 2019 года. Прошлой осенью герцогиня призналась, что пережила выкидыш, и ей требовалось время на восстановление.

19 февраля сообщалось, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Решение было принято после беседы между герцогом Сассекским и членами королевской семьи.