Женщина погибла в ДТП при попытке скрыться от полицейской погони в Благовещенске

Женщина погибла в автоаварии, уходя от полицейской погони в Благовещенске, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области в среду, 24 февраля.

По информации правоохранителей, автомобилистка за рулем Nissan March совершила ДТП и скрылась. Машина был обнаружена в нескольких кварталах от места происшествия. Полицейские попытались ее остановить.

Уходя от погони, на Октябрьской улице автомобиль столкнулся с Nissan Teana. В результате ДТП находившаяся за рулем Nissan March женщина 1987 года рождения погибла на месте. Также травмы получили водитель и пассажиры второго авто.

Отмечается, что погибшая ранее привлекалась к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В конце января сообщалось, что женщина за рулем Mazda врезалась в здание в Приморском районе Санкт-Петербурга через несколько часов после покупки автомобиля.