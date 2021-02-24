Украине предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера»

Санкции Украины против сети магазинов «Спортмастер» могут иметь негативные последствия для самого Киева. Об этом заявил политолог и экономист Тарас Загородний в беседе с изданием «Главред».

По его словам, компания оформлена в Сингапуре, несмотря на то, что ей руководят российские граждане. При это Украина некоторое время назад подписала соглашение о защите инвестиций. В результате вся эта ситуацию может дать Сингапуру повод подать на Украину в суд, который может занять сторону компании.

Загородний добавил, что в таком случае пострадает инвестиционная привлекательность Украины, так как это будет выглядеть, как чистой воды лоббизм структур, желающих вытеснить с украинского рынка конкурентов.

Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd ранее попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц. Отмечается, что компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Сообщалось, что среди них — глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена телеведущая Оксана Марченко. Действие санкций продлится три года.

Зеленский ввел в действие решение СНБО на следующий день.

Сам Медведчук, комментируя введенные против него санкции, заявил, что ограничения являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Он подчеркнул, что, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

В начале февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов. Свое решение по отношению к каналам Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой».