Офтальмолог назвал способ улучшить зрение за три минуты в день

Улучшить зрение без операций можно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день. Об этом рассказал врача-офтальмолог Руи Хирамацу, чьи слова приводит портал abc.es.

Первый метод, который советует применять специалист, — упражнения с пятнами Габора, представляющими собой специальные рисунки для нахождения отличий. Выполнять их нужно всего три минуты в день. По словам специалиста, первые улучшения можно заметить уже через две недели, а явные наступят через 28 дней.

Второй способ — термотерапия. Как рассказал медик, для этого необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30–40 секунд. Теплую ткань надо положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет, пишет НСН.

Помимо этого, офтальмолог рекомендовал употреблять шпинат. Это растение способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.

Ранее, 7 февраля, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что долгое пребывание за экранами гаджетов и компьютеров ухудшает зрение и провоцирует болезни органов зрения, но в большинстве случаев первопричиной проблем с глазами становится занесенная инфекция.