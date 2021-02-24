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В Telegram появилось возможность удаления сообщения в любом чате

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В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах. Об этом сообщается в блоге мессенджера во вторник, 23 февраля.

Отмечается, что с этого дня автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

При этом в группах данную функцию включить смогут только администраторы. Автоматически удалить можно будет временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона.

Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено. Максимальный размер групповых чатов Telegram — 200 000 участников. Однако теперь при приближении группы к этому лимиту ее можно преобразовать в группу для трансляций — с неограниченным количеством участников.

19 февраля управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман рассказал «Известиям», что защитить свои данные от Telegram-ботов — роботов, которые могут выполнять последовательность действий и имеют встроенный поисковый механизм — практически невозможно.

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