Автобус вахтовиков сгорел на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае полностью сгорел автобус, который перевозил 30 вахтовиков. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло утром 24 февраля на 121-м км автодороги Р-257. Загорелся заказной автобус, который перевозил вахтовиков из Красноярского Загорья в аэропорт Черемшанка. В результате пожара автобус полностью выгорел. Пожар на трассе ликвидировали.

В МЧС отметили, что в результате случившегося пострадавших нет. 30 пассажиров продолжили путь на другом автобусе, который следовал в этой же колонне, отмечает сайт kp.ru.

Устанавливаются причины возгорания, отмечает телеканал «Звезда». Эксперты установят, была ли готова техника к работе, когда проходила технический осмотр, и как действовал персонал автотранспортного предприятия.

В ноябре прошлого года пассажирский автобус «Неоплан», следовавший из Владикавказа в Москву, сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Тогда тоже никто не пострадал.