Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Филиппинах
Наука
Россия может получить доставленный японским зондом грунт астероида Рюгу
Общество
Росстандарт отменит ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
Общество
Россиянам напомнили о сокращенной трехдневной рабочей неделе
Мир
США и Канада договорились о модернизации НОРАД и диалоге по Арктике
Мир
Американский генерал пожаловался на нехватку комплексов Patriot у США
Мир
Хиллари Клинтон напишет триллер совместно с писательницей Луизой Пенни
Мир
Иран поставит в Венесуэлу бензин в обмен на авиакеросин
Экономика
Законопроект о гарантии добровольных пенсий подготовят только в 2022 году

Автобус вахтовиков сгорел на трассе в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае полностью сгорел автобус, который перевозил 30 вахтовиков. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло утром 24 февраля на 121-м км автодороги Р-257. Загорелся заказной автобус, который перевозил вахтовиков из Красноярского Загорья в аэропорт Черемшанка. В результате пожара автобус полностью выгорел. Пожар на трассе ликвидировали.

В МЧС отметили, что в результате случившегося пострадавших нет. 30 пассажиров продолжили путь на другом автобусе, который следовал в этой же колонне, отмечает сайт kp.ru.

Устанавливаются причины возгорания, отмечает телеканал «Звезда». Эксперты установят, была ли готова техника к работе, когда проходила технический осмотр, и как действовал персонал автотранспортного предприятия.

В ноябре прошлого года пассажирский автобус «Неоплан», следовавший из Владикавказа в Москву, сгорел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Тогда тоже никто не пострадал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021