В РАН назвали срок возможного появления «симбиоза» коронавируса и гриппа

Пик активности гриппа традиционно приходится на январь, февраль и март, в 2021-м году этот период совпадает с продолжающейся пандемией коронавируса, это создает определенные риски, заявил научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН, иммунолог Валерий Черешнев в интервью радио Sputnik .

Ученый отметил, что сейчас в России циркулирует легкий штамм гриппа и выразил надежду, что «не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм», которые бывают в стране периодически через два-три года.

«А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», — сказал Черешнев.

Он подчеркнул, что уменьшить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно только при условии использования средств индивидуальной защиты. Академик указал, что еще рано прекращать носить маски.

«Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа», — отметил Черешнев.

По его словам, из-за масок «этой вирусной волны пока нет».

Ранее в феврале директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что уберечься от птичьего гриппа позволит отказ от употребления дикой птицы, сырых яиц и плохо обработанного мяса.