Росстандарт отменит ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

Комиссия Росстандарта по апелляциям приняла решение отменить вступивший в силу 1 мая 2019 года ГОСТ, разрешающий установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также указатель, разрешающий правый поворот на красный свет. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на протокол комиссии.

Речь идет о ГОСТ 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации движения». Решение принято по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в котором считают, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрен правый поворот на красный свет и другим документам. В частности, отменяемый ГОСТ противоречит и дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, в которых уже существовала возможность установки экспериментальных знаков.

Малые знаки были установлены в Москве по ГОСТ 52289, сообщили изданию в ЦОДД города, поэтому они останутся на местах. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга также заявили, что способ установки знаков соответствует ГОСТ 52289 и замена знаков не потребуется.

После отмены документа право применять экспериментальные знаки сохранится, но только с разрешения Госавтоинспекции.

Ранее городские власти согласно ГОСТУ могли устанавливать уменьшенные дорожные знаки (500х500 и 400х400 мм) на «нескоростной улично-дорожной сети» в центральной части городов и в зоне исторической застройки.

Введение указателей меньшего размера с новыми рисунками обсуждалось с 2015 года. Сначала был принят предварительный стандарт, который испытали на практике в Москве.

Эксперимент признали успешным и перевели стандарт в статус национального, без ограничения срока действия.

Сомнения по целесообразности ввода меньших знаков высказывали в ГИБДД. Ведомство опасалось, что такие указатели приводят к росту аварийности на дорогах.