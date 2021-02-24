Псаки не смогла ответить на вопрос о новых санкциях США против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать сообщения о том, что Соединенные Штаты готовят против РФ новые санкции.

Речь идет о материале газеты The Washington Post, в котором говорится о взломе программного обеспечения SolarWinds, который США приписывают России.

По словам Псаки, разведсообщество в данный момент работает над тем, чтобы установить причастных к взлому. Пресс-секретарь подчеркнула, что на это уйдут месяцы, поэтому до завершения процесса говорить по поводу санкций не имеет смысла, пишет «РИА Новости».

При этом ранее 23 февраля в Twitter Псаки написала, что Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Ранее во вторник WP со ссылкой на источники в Белом доме писала, что в ходе кибератак через мощную программу SolarWinds хакеры взломали правительственные учреждения и частные компании. По данным официального представителя Белого дома, якобы российская кампания затронула девять правительственных агентств США и около 100 частных компаний.

Вашингтон собирается разработать указ, который расширит возможности министерства внутренней безопасности по обеспечению устойчивости правительственных сетей.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение SolarWinds, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.

22 февраля 2021 года замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что персональные санкции Евросоюза против россиян из-за Навального напоминают «заевшую пластинку». В тот же день верховный представитель альянса по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил решение глав МИД ЕС согласовать расширение персональных санкций против России за ситуацию с блогером.