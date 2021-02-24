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Сенатор сообщил о поддержке республиканцами Трампа на выборах в 2024 году

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В случае если бывший президент США Дональд Трамп решит участвовать в выборах главы государства в 2024 году, республиканцы снова выдвинут его кандидатом на кресло главы Белого дома. Об этом во вторник, 23 февраля, заявил в интервью газете The New York Times сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни.

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Отвечая на вопрос журналиста издания о судьбе Трампа, он выразил уверенность, что экс-президент «будет играть роль» в будущем Республиканской партии.

«У него гораздо больше влияния в партии, чем у кого бы то ни было. Не знаю, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, но уверен, что если он решит сделать это, то выиграет номинацию», — отметил сенатор.

По словам республиканца, до 2024 года многое может произойти, но исходя из нынешних опросов, Трамп «выиграет со значительным перевесом».

Ромни, несмотря на принадлежность к Республиканской партии, критиковал Трампа за его роль в событиях 6 января, когда сторонники экс-президента взяли штурмом Капитолий.

20 февраля сообщалось, что Дональд Трамп впервые выступит публично после ухода с поста главы государства. 28 февраля он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо.

22 февраля портал Axios со ссылкой на представителей политического окружения экс-лидера США сообщил, что выступление Трампа станет демонстрацией его центральной роли в Республиканской партии и того, что именно он фактически является «наиболее вероятным кандидатом» от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

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