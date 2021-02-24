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Число жертв тюремных бунтов в Эквадоре достигло 67

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Число заключенных, погибших во время бунтов, которые вспыхнули в трех тюрьмах Эквадора, возросло до 67. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные полиции республики.

Ранее стало известно о 50 жертвах. О пострадавших правоохранителях не сообщается.

По предварительным данным, причиной бунтов стала борьба враждующих банд наркоторговцев.

В августе 2017 года при штурме спецназом тюрьмы на юге Венесуэлы погибли более 35 заключенных. Со стороны силовиков пострадали 14 человек.

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