Число жертв тюремных бунтов в Эквадоре достигло 67

Число заключенных, погибших во время бунтов, которые вспыхнули в трех тюрьмах Эквадора, возросло до 67. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные полиции республики.

Ранее стало известно о 50 жертвах. О пострадавших правоохранителях не сообщается.

По предварительным данным, причиной бунтов стала борьба враждующих банд наркоторговцев.

В августе 2017 года при штурме спецназом тюрьмы на юге Венесуэлы погибли более 35 заключенных. Со стороны силовиков пострадали 14 человек.