Хиллари Клинтон напишет триллер совместно с писательницей Луизой Пенни

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер в соавторстве с известной канадской писательницей Луизой Пенни. Об этом сообщило издательство Simon & Schuster на своем сайте во вторник, 23 февраля.

Книга, получившая название State of Terror («Состояние террора» или «Государство террора»), выйдет 12 октября 2021 года. Главной героиней романа станет госсекретарь, которую недавно назначили на эту должность. Работать ей придется в администрации президента, который некогда был ее соперником.

Сюжет будет крутиться вокруг серии террористических атак, которые приводят в хаос мировой порядок. Главной героине будет поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора.

Ранее Хиллари Клинтон уже выпускала книгу — ее мемуары под названием «Что произошло?» вышли в 2017 году. Публикацией занималось тоже издательство — Simon & Schuster, а книга стала бестселлером.