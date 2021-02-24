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Тайгер Вудс не был пьян во время ДТП

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Сотрудники полиции штата Калифорния не обнаружили свидетельств того, что американский гольфист Тайгер Вудс находился в нетрезвом состоянии в момент ДТП. Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась на Facebook, заявил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва во вторник, 23 февраля.

По его словам, «на данный момент нет каких-либо свидетельств» того, что спортсмен в момент аварии был нетрезв. Шериф отметил, что обычно в таких случаях сотрудники управления обращают внимание на «следы воздействия наркотиков, медицинских препаратов или алкоголя». У Вудса подобных следов пока не выявили.

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Виллануэва добавил, что автомобиль Вудса перед самой аварией двигался с существенным превышением скорости. Шериф уточнил, что в указанном месте имеется склон, и там часто происходят аварии.

Когда к месту ДТП прибыли сотрудники экстренных служб, Вудс находился в сознании и разговаривал с ними. По словам главы службы пожарной охраны округа Дэрила Осби, в аварии спортсмен получил серьезные травмы обеих ног.

В тот же день экс-президент США Дональд Трамп пожелал Вудсу скорейшего выздоровления.

«Скорее выздоравливай, Тайгер. Ты настоящий чемпион!» — приводит слова Трампа RT.

Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию ранее 23 февраля. ДТП произошло под Лос-Анджелесом, уточняет REGNUM. Автомобиль Вудса разбился и перевернулся, спортсмена извлекли из салона с помощью гидравлических ножниц и госпитализировали, отмечает телеканал «360». Его прооперировали, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Как напоминает сайт aif.ru, в 2009 году машина Вудса сбила пожарный гидрант и врезалась в дерево. После аварии в СМИ появились сообщения о том, что Вудс попал в ДТП из-за ссоры с женой, уличившей его в измене.

В мае 2017 года полиция американского штата Флорида арестовала Вудса за вождение в пьяном виде. Позднее эксперты обнаружили в его организме следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

45-летний Тайгер Вудс является 15-кратным победителем мейджоров, также он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. В последние годы гольфист перенес несколько операций на позвоночнике, отмечает телеканал «Звезда».

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