Пожар в ангаре на Даниловской набережной в Москве ликвидирован

Пожар в металлическом ангаре в Москве ликвидирован. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.

«Принятыми мерами в 02 часа 37 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что горит металлический ангар на Даниловской набережной в столице. Площадь пожара составила 700 кв. м. Из административного здания, расположенного рядом с ангаром, были эвакуированы 25 человек.