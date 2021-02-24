Пожар в ангаре на Даниловской набережной в Москве ликвидирован
Пожар в металлическом ангаре в Москве ликвидирован. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.
«Принятыми мерами в 02 часа 37 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что горит металлический ангар на Даниловской набережной в столице. Площадь пожара составила 700 кв. м. Из административного здания, расположенного рядом с ангаром, были эвакуированы 25 человек.