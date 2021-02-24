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Американский генерал пожаловался на нехватку комплексов Patriot у США

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Замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен во вторник, 23 февраля, во время мероприятия, организованного Центром стратегических и международных исследований, заявил о нехватке систем противоракетной обороны Patriot в Соединенных Штатах.

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«Размещая противоракетную оборону, мы удерживаем противника от развертывания вооружений против нас, потому что они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно. Но тут у нас есть проблемы. У нас сложности на стадии уничтожения. Важно помнить, что Patriot — это ограниченный ресурс. Могу сказать, что, когда мы смотрим на мир и разворачиваем Patriot, их всегда недостаточно», — цитирует его «РИА Новости».

Генерал отметил, что комплексов не хватает даже для продажи другим странам.

«Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot, но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», — подчеркнул Хайтен.

В июне 2020 года издание Der Spiegel сообщило, что НАТО ищет ответ на новейшие российские разработки, поскольку альянсу нечего противопоставить гиперзвуковым ракетам РФ. Решено развивать «устаревшие» комплексы. Союзники модернизируют американские Patriot и SAMP/T.

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