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Иран поставит в Венесуэлу бензин в обмен на авиакеросин

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Иран в обмен на свой бензин получит из Венесуэлы авиакеросин. Такой обмен произойдет в рамках сделки между двумя государственными нефтяными компаниями. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По информации агентства, в Венесуэлу направились иранские танкеры с бензином и сырьем для производства топлива, а также с оборудованием и запчастями, чтобы помочь стране перезапустить свои нефтеперерабатывающие заводы. Детали сделки пока неизвестны.

Кроме того, отмечается, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и венесуэльская государственная компания PDVSA (Petroleos de Venezuela) договорились об обмене авиационным топливом из Венесуэлы для оплаты иранского бензина в прошлом году. Договор предполагает, что поставки иранского топлива в Венесуэлу могут стать долгосрочными.

Иран увеличил объем помощи Венесуэле с прошлого года, поскольку США ужесточили санкции в отношении обеих стран, что нанесло ущерб экспорту нефти государственными компаниями Petroleos de Venezuela и NIOC.

Агентство подчеркивает, что сейчас в Венесуэле избыток авиакеросина из-за остановки большинства внутренних авиаперевозок на фоне ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее, 3 декабря 2020 года, спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Соединенные Штаты не допустят возможного размещения иранских ракет на территории Венесуэлы. По его словам, если Каракас и Тегеран попытаются осуществить подобный план, США постараются перехватить ракеты при транспортировке. Если это не получится и боеприпасы прибудут в Венесуэлу, то с ними «разберутся» на территории страны. При этом спецпредставитель не приводил никаких конкретных данных о перспективах размещения в Венесуэле иранских ракет.

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